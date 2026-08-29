Destacan aporte a sector agropecuario

Francisco Guevara Hernández, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Agronómicas campus V con sede en Villaflores, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en el marco de la Convención Internacional Unach 2026, presentó junto a otros investigadores, el libro Aportaciones al Sector Agropecuario.

Indicó que el sector agropecuario es una actividad que cimienta gran parte de la economía del estado de Chiapas, aunque la vocación es forestal por naturaleza ante la gran cobertura vegetal que existe o existía, por la necesidad de alimentos que tienen todos los seres humanos, aunque se ha entrado en conflicto sobre cómo usar los recursos naturales.

En el libro plantean ejes importantes, como la investigación, la docencia para formar recursos humanos con una visión de largo plazo, que no solo sea extractivista de los recursos naturales y para vincularse con los productores, que a veces realizan prácticas a corto plazo y no dimensionan la necesidad que habrá en el futuro.

Transición

Indicó que en Chiapas, entre el 70 y 78 % de los productores agropecuarios son de pequeña escala, que producen para autoconsumo y para venta; el resto son de gran escala con grandes extensiones de tierra y producen mucho más.

Ambos sectores deberían ser prioridad y bajo esa lógica las políticas no pueden ser las mismas, se necesita que sean regionalizadas para los diferentes tipos de productores y según las condiciones de cada territorio, ya sean ejidos y tierras comunales o propiedad privada.

Se necesita que se tome en cuenta el cambio climático, las nuevas tecnologías, la situación socioeconómica, para incidir en todas las regiones donde hay agricultura y ganadería. “Debemos dimensionar que alrededor del 80 % de los alimentos que consumimos en el mundo todavía son producidos por agricultores de pequeña escala”.

Nivel 3 en el SNI

El investigador ha logrado alcanzar el nivel tres en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), sobre eso, remarcó que llegó a Chiapas hace 18 años, después de irse por cuestiones familiares y formativas. Es nacido en Papantla, Veracruz, pero ha vivido gran parte de su vida en el estado.

Tuvo la oportunidad de vivir en al menos ocho países en 15 años, lo que le dio la oportunidad de comprender que los principios de la producción son los mismos en todos lados.

Al regresar al estado, fue contratado por la Unach en el 2008, el rector en turno les dijo que la intención era que incrementaran los indicadores de calidad de la institución ingresando al SNI, lo que logró a los ocho meses, familiarizándose con la ciencia en México.

Al ingresar al SNI deben someterse a evaluaciones de actualización cada cuatro o cinco años, en cada proceso ha logrado subir de nivel gracias a su constante trabajo de investigación, publicación de libros y artículos científicos en revistas de alto impacto internacional, fue el año pasado que ingresó al nivel tres.

Universidad de Cuba

Algo para destacar es que la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba, nombró a Guevara como docente invitado permanente, una distinción que representa un honor y un desafío profesional.

Dice que conoce la universidad desde hace más de 15 años, ha trabajado con ellos por mucho tiempo en varios proyectos. Ha trabajado incluso con nueve universidades de Cuba en proyectos grandes en su área profesional.

“Es una responsabilidad profesional muy alta. Porque son resoluciones del máximo nivel del país, me va representar invertir más tiempo en lo que hago, poner más cuidado y atención en la dinámica que quiero contribuir”.

Es primera vez que un investigador de la Unach y con residencia en Chiapas es nombrado con esta distinción, pero es el tercer mexicano que la recibe.