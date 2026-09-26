Destacan avances de la Facultad de Ingeniería

Cumpliendo con lo establecido en la Legislación Universitaria, el director de la Facultad de Ingeniería, Juan José Cruz Solís, presentó ante la comunidad universitaria el Primer Informe de Actividades Académico-Administrativas correspondiente a la Gestión 2025-2026.

Durante este ejercicio, destacó que la Facultad de Ingeniería obtuvo el Certificado ISO 14001:2015, como parte del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la Universidad, avalado institucionalmente por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. (IMNC).

En materia de investigación y desarrollo profesional, informó que 11 docentes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), de los cuales tres cuentan con el reconocimiento de Nivel I y ocho tienen la distinción como candidatos.

Asimismo, 13 docentes forman parte del Sistema Estatal de Investigadores y 15 profesores de tiempo completo (PTC) cuentan con el reconocimiento vigente del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep).

Plantilla académica

Detalló que, durante este primer año, la plantilla académica incrementó a 88 docentes, de los cuales 80 cuentan con estudios de posgrado, representando el 91 por ciento del total.

Finalmente, indicó que, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la interculturalidad y la inclusión, la Facultad de Ingeniería participa en el proyecto de acompañamiento universitario a jóvenes de pueblos originarios denominado “Semillero”.

Al hacer uso de la palabra, el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó que esta administración universitaria ha fortalecido el trabajo de vinculación, al considerarlo un aspecto central en la relación de la institución con la sociedad y con los distintos sectores productivos.

Señaló que, mediante estas acciones, la Universidad contribuye a generar soluciones a problemáticas existentes y, al mismo tiempo, abre oportunidades para las y los recién egresados, fortaleciendo su incorporación al ámbito profesional.

Atestiguaron este informe también la secretaria permanente de la Junta de Gobierno: Vanina Herrera Allard y los integrantes María Victoria Espinosa Villatoro, Omar David Jiménez Ojeda y Francisco Guevara Hernández, así como servidores públicos universitarios, docentes y alumnos de esta Facultad.