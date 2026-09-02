Destacan avances en Segundo Informe

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, calificó como positivo el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltando los avances tangibles en rubros clave como infraestructura, salud y el desarrollo de las mujeres en la entidad.

En entrevista, la legisladora local subrayó que el informe presentado por la mandataria federal refleja dos años de trabajo sostenido y que los beneficios comienzan a sentirse de manera directa en las regiones. “Evidentemente son dos años de trabajo que el día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum informa acerca de todos los avances en diferentes sectores”, expresó.

Avances

Castillo Atristain puso énfasis en que los logros no se han quedado solo en el discurso, sino que han sido verificables en el terreno.

De manera particular, mencionó que las políticas impulsadas desde el gobierno federal están teniendo eco en Chiapas, sobre todo en la atención a los sectores más vulnerables. “No hay que olvidar que han sido en verdad tangibles estos avances y por eso es importante este segundo informe”, afirmó.

Uno de los puntos más relevantes de su declaración fue la estrategia de territorialización anunciada por la propia presidenta Sheinbaum, quien planea replicar la presentación de su informe en cada una de las entidades del país.

La presidenta del Congreso estatal anticipó que Chiapas será una de las próximas paradas de la jefa del Ejecutivo federal. “Estoy segura que pronto le tocará a Chiapas la venida de la presidenta para que también rinda informe aquí a nuestro estado sobre todos los avances que se han logrado”, destacó.

Es un parteaguas

La legisladora evitó calificar el informe como un mero ejercicio de rendición de cuentas y lo posicionó como un parteaguas que consolida la transformación iniciada desde el gobierno federal. Para la también presidenta de la Mesa Directiva, el enfoque en infraestructura social, el fortalecimiento de los sistemas de salud y los programas dirigidos a las mujeres chiapanecas, representan un compromiso cumplido por parte de la administración central.

Finalmente, Marcela Castillo reiteró que se mantendrá un diálogo institucional y de coordinación con el gobierno federal para garantizar que los recursos y programas lleguen de manera efectiva.