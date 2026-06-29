Destacan chefs chiapanecos en Expo Gastronómica

Los chefs Marta Zepeda y Kievf Rueda de San Cristóbal de Las Casas, fueron distinguidos con el Premio a la Colaboración Gastronómica 2026, reconocimiento que destaca su labor fomentando el trabajo colaborativo, la equidad de género y la inclusión dentro de la gastronomía mexicana.

Reconocimientos

De esta manera la cocina chiapaneca fue una de las grandes protagonistas de Expo Gastronómica 2026, al obtener dos de los reconocimientos más importantes otorgados durante este encuentro nacional que reúne a los principales exponentes de la industria de los alimentos.

Durante más de dos décadas, ambos chefs han impulsado desde Chiapas una cocina comprometida con la identidad del estado, fortaleciendo las cadenas productivas locales y la preservación del patrimonio culinario, trabajando de la mano con productores, artesanos y cocineras tradicionales para demostrar que la gastronomía también puede ser una herramienta de desarrollo social y económico.

Tarumba

En la misma ceremonia llevada a cabo en la Ciudad de México, Tarumba, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, recibió el Premio a la Sustentabilidad 2026, galardón que reconoce a los proyectos gastronómicos que integran prácticas responsables con el medio ambiente, el consumo local y la conservación del patrimonio alimentario.

La cocina de Tarumba está dirigida por el chef Jorge Gordillo, quien ha consolidado una propuesta culinaria basada en ingredientes regionales, el respeto por la temporalidad de los productos y una estrecha relación con productores chiapanecos, posicionando al restaurante como un referente de la cocina sustentable en el estado.

Estos dos reconocimientos se dijo reflejan el gran momento que vive la gastronomía de Chiapas, impulsada por proyectos que combinan tradición, innovación, colaboración y compromiso con el territorio.