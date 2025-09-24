Destacan chiapanecos en Olimpiada Nacional

Un grupo de estudiantes de nivel básico originarios de Chiapas resultaron ganadores con medallas de oro, plata, bronce y una más dorada en equipos en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), generando además que cinco fueran preseleccionados para la Olimpiada Internacional.

Los chiapanecos brillaron en la Novena Olimpiada Mexicana de Matemáticas, realizada en Oaxtepec, Morelos, donde fueron reconocidos por los profesores evaluadores de entre un universo general de participantes de todo México.

Los estudiantes fueron entrenados en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Así mismo destacó el reconocimiento al profesor Sergio Guzmán Sánchez, delegado estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, que suma para que Chiapas siga demostrando su talento y pasión por las Matemáticas.

Contexto

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB) congrega a estudiantes de cuarto de primaria a tercero de secundaria que superaron las etapas estatales previas. Esta competición nacional busca fomentar el talento matemático en estudiantes de educación básica, con el objetivo de celebrar el ingenio y dedicación de jóvenes participantes de todo el país.

Participantes y estructura

Los estudiantes llegan a esta etapa nacional tras superar una serie de exámenes selectivos en sus respectivas escuelas, zonas y entidades.

Al Concurso Nacional de la OMM están invitados todos los estados de la República Mexicana. Cada estado tiene derecho de participar en el Concurso Nacional de la OMM hasta con seis estudiantes, acompañados por hasta dos profesores.

El examen que se aplica a los alumnos participantes en el Concurso Nacional de la OMM consta de dos pruebas escritas, cada una con una duración de cuatro horas y media, realizadas en dos días distintos al iniciar la semana del Concurso Nacional y cada prueba consta de tres problemas de Matemáticas. Cada concursante presenta por escrito su solución a dichos problemas.