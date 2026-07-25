Destacan combate de plagas agropecuarias

México se mantiene libre de cerca de mil 200 plagas de impacto cuarentenario como resultado de la estricta vigilancia en 97 Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) y 197 puntos de importación comercial en puertos, aeropuertos y fronteras del país.

El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Calderón Elizalde, comentó que programas sanitarios y de inocuidad han permitido elevar la competitividad de las y los productores de pequeña escala, facilitando su acceso a mercados nacionales e internacionales.

Acciones sanitarias

Uno de los programas que ha dado buenos resultados es el combate al gusano barrenador de ganado (GBG); por más de un año y medio se ha logrado contener esta plaga en el territorio nacional y la Planta de Moscas Estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, alcanzará su máximo nivel de producción con 180 millones de moscas estériles semanales durante los próximos meses.

La exportación de productos agrícolas en Chiapas es un elemento importante para el campo local. Se ha logrado consolidar como principal productor nacional de café y plátano. Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones totales desde el estado alcanzaron los 333.9 millones de dólares.

Comentó que el Senasica ha fortalecido acciones sanitarias de cultivos estratégicos, como el maíz, frijol, trigo, arroz y caña de azúcar, y de aquellos que privilegia el Programa Sembrando Vida, como el cacao, café y miel, lo cual beneficia directamente a las comunidades vulnerables.

Calderón Elizalde destacó que operan programas sanitarios y de inocuidad con un enfoque de inclusión social, visión agroecológica y arraigo territorial; priorizan el bienestar de las y los agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores de zonas de alta y muy alta marginación.