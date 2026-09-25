Destacan diálogo en favor de la democracia

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en el 4.º Encuentro Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE 2026, III Circunscripción Plurinominal, realizado en Chiapa de Corzo, junto al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García; la magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Roselia Bustillo Marín; el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Montaño Ventura; autoridades electorales de los estados participantes, vocalías del INE y titulares de Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

Tras dar la bienvenida en lengua tseltal a representantes de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, Moreno Guillén destacó la complejidad de organizar elecciones en estados con retos geográficos y sociales. Subrayó que el intercambio de experiencias interinstitucionales es clave para fortalecer la justicia electoral y garantizar los derechos ciudadanos.

Con su participación en estos espacios de diálogo y escucha, el Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas refrenda su compromiso con una justicia que contribuya al fortalecimiento democrático, la certeza institucional y la paz social.

Durante esta jornada, que contó con la presencia del titular del Instituto de la Consejería Jurídica del Estado, Guillermo Nieto Arreola, se revisará una agenda democrática común de la justicia electoral rumbo a 2027, con temas como la participación política de pueblos indígenas, personas con discapacidad, población afromexicana y de la diversidad sexual, así como los retos de las siete entidades.