Destacan el poder de la mente para transformar

El secretario de Educación del Estado, Roy Mandujano, participó como ponente en el XIX Congreso Internacional NeuroEvolution, organizado por la Asociación de Psicólogos Unidos en México (Apume), encuentro que reunió en el Polyforum Chiapas a especialistas y conferencistas para abordar temas relacionados con las neurociencias, la mente y el desarrollo humano.

Durante su participación, Roy Mandujano, especialista en psicoanálisis e hipnosis, ofreció una plática centrada en el poder de la fe como una fuerza capaz de impulsar procesos de transformación personal. A partir de su experiencia profesional y de una reflexión sobre la mente y la conciencia, destacó la importancia de las creencias, los pensamientos y las emociones en la manera en que las personas enfrentan las circunstancias de su vida.

Fe, fundamental para la voluntad

En su exposición, el secretario hizo referencia a las aportaciones y planteamientos de autores como Bruce Lipton, Joe Dispenza y Jacobo Grinberg, para reflexionar sobre la relación entre mente, conciencia y transformación. En este contexto, subrayó que la fe puede constituir un elemento fundamental para encontrar sentido, fortalecer la voluntad y afrontar los desafíos con una perspectiva distinta.

El Congreso Internacional NeuroEvolution también contó con la participación de Daniel Habif, quien presentó la conferencia “Ascender desde el derrumbe”, en la que abordó temas relacionados con la voluntad, la resiliencia y la capacidad humana para sobreponerse a las adversidades. Su intervención invitó a las y los asistentes a reflexionar sobre la manera en que las experiencias difíciles pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y transformación.

El encuentro reunió además a Aurelio Coronado, Alejandro Águila, Cinthia Cárdenas, Jesuita Velázquez, Aurora Maffi y Raúl Rojo Ruiz, quienes compartieron distintas perspectivas en torno al comportamiento humano, las emociones, la mente y el crecimiento personal.