Destacan el trabajo de la academia en la zona norte

La comunidad docente de la Escuela de Contaduría y Administración y la extensión de la Facultad en Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pichucalco, así como de la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios, sede Catazajá, se reunieron con el rector Oswaldo Chacón Rojas y el secretario General del Spaunach, Héctor de León Gallegos, en el marco de la celebración por el Día del Maestro y la Maestra.

En este evento donde también entregó los documentos que acreditan horas temporales para los docentes que cumplen con los requisitos, Chacón Rojas reflexionó acerca de la importancia que la participación de la academia tiene como guía profesional y personal en la vida de las juventudes, algo de lo que deben sentir mucho orgullo y por lo cual también la comunidad universitaria les reconoce.

Asimismo, de León Gallegos refirió que este es un merecido homenaje para quienes, con dedicación y orgullo, contribuyen diariamente al engrandecimiento de la institución, formando a las nuevas generaciones de profesionales que el estado necesita.

Asimismo, las y los docentes reconocieron el liderazgo y trabajo comprometido del rector Oswaldo Chacón Rojas con la institución y reafirmaron su disposición de continuar cumpliendo con sus tareas de calidad, en beneficio del estudiantado y de la sociedad chiapaneca.

Atestiguaron este evento, la secretaria para la Inclusión y Diversidad Cultural, Jazmín González González; el director de la Escuela de Contaduría y Administración, Jorge Alberto Malpica Silva y el encargado de la dirección de la Facultad Maya, Carlos Velázquez Sanabria.