Destacan encuentro entre ONU México y Gobierno

El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, acompañó al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar al “Diálogo Local Multiactor Zona Sur”, convocado por el coordinador residente de las Naciones Unidas en México, Peter Grohmann y representantes de dicho organismo internacional.

En el acto donde estuvo presente la embajadora Graciela Gómez García, el líder del Parlamento en Chiapas destacó las políticas públicas que ha implementado el Gobierno del Estado en esta Nueva ERA, lo que ha dado como resultado una administración con sentido social y humanismo.

Iniciativas

Destacó que fue interesante escuchar las propuestas del gobernador y de el representante de la ONU México, sobre temas como la paz, el desarrollo sostenible y el impacto del cambio climático, pues consideró que el desarrollo no se impone, se construye desde abajo, con la voz de todas y todos.

Asimismo, subrayó que la Sexagésima Novena Legislatura ha sumado esfuerzos con los tres Poderes, impulsando iniciativas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, lo que ha permitido un desarrollo económico, político y social, de los sectores más mas desprotegidos.

Hoy, indicó, contamos con un gobierno sensible de las demandas y cercano a su pueblo, atendiendo de manera directa a cada una de las comunidades y municipios del estado de Chiapas.

Avendaño Bermúdez puntualizó que estos diálogos son una ventana de oportunidades para fortalecer el trabajo conjunto, que sirva para enriquecer la agenda por un futuro más justo y sostenible para las y los chiapanecos.