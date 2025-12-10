Destacan entrega récord en rendición de cuentas

Con una “entrega récord” por parte de los ayuntamientos en materia de transparencia y rendición de cuentas, así calificó el diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, presidente de la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública del Congreso del Estado, el cierre del ejercicio fiscal correspondiente.

En entrevista, atribuyó este avance a una coordinación sin precedentes entre el Poder Legislativo, la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría de Anticorrupción.

“Estoy convencido de que es resultado de la comunicación entre las distintas instancias, hemos entendido que somos un mismo equipo”, afirmó.

Explicó que, si bien algunos municipios presentaron prórrogas y observaciones iniciales –algunas administrativas y otras de fondo–, se han ido subsanando dentro de los plazos jurídicos establecidos.

“Hasta donde tengo el último reporte por parte de la auditoría, vamos en plazo y van entregando”, aseguró.

Al ser cuestionado sobre señalamientos de irregularidades en otras dependencias, como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAGyP) y el Colegio de Bachilleres (Cobach), Trinidad Palomares indicó no tener conocimiento directo en este momento, pero confió en que la ASE ya está analizando y tomando las medidas de investigación correspondientes.

“Hay que recordar que la ASE corta por plazos y falta el último periodo donde consolida todo el ejercicio previo”, recordó.

Respecto a los planes municipales de gasto –una observación hecha previamente por la diputada María Mandiola–, el presidente de la Comisión de Vigilancia aclaró que, en primera instancia, el tema corresponde a la Comisión de Hacienda del Congreso.

“En su momento, posterior al asunto, nos caerá a nosotros como Comisión de Vigilancia, y estamos facultados para vigilar justamente”, explicó.