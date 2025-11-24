Destacan esfuerzo por instruir a mujeres indígenas

“La alfabetización nos convierte en seres pensantes y participativos; pero también nos dignifica”, expresó la doctora Rigoberta Menchú Tum durante su visita a Chiapas, al reconocer el impulso del Programa de Alfabetización “Chiapas Puede”, política pública prioritaria del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Herramientas reales

La activista y Premio Nobel de la Paz 1992 destacó el esfuerzo del Gobierno del Estado por promover, desde las políticas públicas, herramientas reales para combatir el analfabetismo, en especial a través de la atención dirigida a mujeres de comunidades indígenas, quienes históricamente han enfrentado mayores rezagos educativos.

Menchú resaltó también la solidez del programa, construido a partir de las lenguas y la cosmovisión mayense mediante el modelo “Matías de Córdova”, una propuesta pedagógica que promueve el Lekil Kuxlejal (Buen Vivir), el aprendizaje comunitario y la descolonización del pensamiento, en plena sintonía con la visión educativa del gobernador y de la Secretaría de Educación, encabezada por Roger Mandujano Ayala.

Señaló que el rezago educativo en los pueblos indígenas, y muy particular en las mujeres, ha sido consecuencia de la falta de oportunidades, por lo que insistió en la necesidad de que más personas se sumen al proceso de alfabetización y aprovechen cada espacio de aprendizaje.

Una sociedad más justa

La líder indígena enfatizó que aprender a leer y escribir no solo abre puertas individuales, sino que fortalece a las comunidades en su conjunto, pues cada persona que se alfabetiza contribuye a la construcción de una sociedad más justa, consciente y con mayor capacidad para defender sus derechos.

“Invito a los hermanos y hermanas indígenas a que apoyen el programa Chiapas Puede, porque a través de las letras nos acercamos al conocimiento global, lo que permitirá visibilizar el liderazgo de las mujeres, especialmente de las indígenas”, concluyó.