La directora del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), Marisa Guadalupe Flores Aguilar, comentó la destacada participación que lograron estudiantes de las carreras de Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería Mecánica, de este campus, en la Feria del Emprendimiento “Prosperidad Compartida 2026”.

Talento emprendedor

Indicó que presentaron el proyecto Kinética M-26, con el que lograron obtener el segundo lugar de este certamen estatal, cuyo propósito es impulsar el talento emprendedor de las juventudes chiapanecas y se hicieron acreedores a un premio económico.

Para la evaluación de las propuestas se consideraron aspectos como la viabilidad técnica, operativa y económica; innovación y creatividad; mercado potencial y estrategia comercial; impacto económico y social, así como la capacidad de generación de empleos y el dominio de la presentación.

La Feria del Emprendimiento tuvo como objetivo fomentar la cultura emprendedora, el autoempleo y la creación de nuevas empresas entre estudiantes de instituciones públicas y particulares de educación media superior y superior de Chiapas, mediante iniciativas innovadoras, viables y con posibilidades de crecimiento.

Mentores

El alumnado contó con la asesoría de los docentes Juan Humberto Carpio Tovilla y Roberto Ibáñez Córdova, quienes acompañaron el desarrollo y la presentación del proyecto, fortaleciendo el trabajo multidisciplinario y la aplicación de conocimientos en una propuesta con visión emprendedora.

La directora refirió que la premiación se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Intercultural de Chiapas, en San Cristóbal de Las Casas, donde se reconoció a los proyectos participantes por su creatividad, innovación y potencial de desarrollo.