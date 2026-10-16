Destacan inversión de más de 318 mdp para escuelas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, encabezó la inauguración de infraestructura educativa en Tuxtla Gutiérrez, donde afirmó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es garantizar espacios escolares dignos, seguros y funcionales para la niñez y la juventud. Destacó que, tan solo en la capital chiapaneca, se han invertido 318.8 millones de pesos (mdp) en la construcción, rehabilitación y equipamiento de diferentes centros educativos.

Como parte de su recorrido, Ramírez Aguilar visitó la escuela secundaria Adolfo López Mateos, donde inauguró la construcción de servicios sanitarios y la rehabilitación de un edificio escolar, con una inversión de 2.9 mdp. Posteriormente, acudió a la centenaria escuela primaria Camilo Pintado Rincón, donde entregó una cancha de usos múltiples, un domo y obras exteriores, con recursos superiores a siete millones de pesos.

Reconocimiento

Durante su mensaje, el mandatario reconoció la vocación y el compromiso de las maestras y los maestros con la educación de Chiapas y de México. Asimismo, señaló que su administración mantiene una estrecha coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para continuar atendiendo las necesidades del sector educativo.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, refrendó el compromiso de la presente administración estatal de continuar fortaleciendo la infraestructura escolar en diversos planteles de Tuxtla Gutiérrez y resaltó que el trabajo coordinado con las madres y los padres de familia, así como con el personal docente, ha permitido atender oportunamente las necesidades más urgentes de las escuelas.

Reconocimiento

Por su parte, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, valoró la inversión realizada en la capital chiapaneca, al señalar que, además de mejorar la infraestructura, ha generado trabajo y empleo. También destacó que las obras entregadas, como la cancha de la escuela primaria con más de 100 años de historia, están destinadas al beneficio de las niñas y los niños.

Los directores de la secundaria Adolfo López Mateos, Javier Santiago González Laguna; y de la Primaria Camilo Pintado Rincón, Jorge Alberto Nucamendi Grajales, agradecieron al gobernador por las obras realizadas en sus planteles, luego de décadas sin intervenciones de esta magnitud. Asimismo, reconocieron el trabajo conjunto con los comités de madres y padres de familia y la comunidad educativa para hacer posibles estas mejoras.

Acompañaron al Ejecutivo del Estado la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro; así como estudiantes, personal directivo, docente y administrativo, y madres y padres de familia de las escuelas beneficiadas.