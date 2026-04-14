Destacan la protección a mujeres violentadas

Las medidas de protección inmediata y el acompañamiento institucional a mujeres violentadas que interponen su denuncia han permitido que, en la región Costa-Soconusco, las víctimas no recurran a la justicia por propia mano ni sean nuevamente agredidas, afirmó la activista de derechos humanos Elsa Simón Ortega, fundadora de la organización civil Por la Superación de la Mujer, quien reconoció la disposición de las instituciones de seguridad.

Señaló que desde hace 15 años participa en la coordinación de una mesa interinstitucional de violencia de género en la región, la cual ha permitido que las mujeres que denuncian reciban apoyo de manera inmediata. Esta medida, que también incluye a mujeres migrantes, ha derivado en más de 100 acciones de protección en lo que va del año, lo que, consideró, ha incidido en la reducción de feminicidios en la Costa y Soconusco.

“Toda mujer que va a denunciar, al momento de concluir su declaración, obtiene su medida de protección, sin importar la hora o el día. Corresponde a la SSP brindar dicha protección”, explicó.

La defensora subrayó que una mujer que se encuentra amenazada y en riesgo de perder la vida puede intentar defenderse por sus propios medios, de ahí la relevancia de la presencia policial. En ese contexto, hizo referencia al caso de Petrona, que fue liberada tras actuar contra su esposo agresor.