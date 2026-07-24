Destacan la seguridad de la Nueva ERA

Hay noticias que no solo informan, sino que devuelven la esperanza, el abrazo de una madre con su hija, el regreso de un padre a casa o la oportunidad de salvar una vida son el verdadero significado de la seguridad que hoy se construye en Chiapas bajo la visión del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar: una seguridad cercana a la gente, con resultados que transforman vidas.

Del 8 de diciembre de 2024 al 22 de julio de 2026, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a cargo de su titular Óscar Alberto Aparicio Avendaño, ha logrado la localización de 988 personas reportadas como desaparecidas, quienes fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para su atención y seguimiento legal. Asimismo, mil 995 personas migrantes fueron rescatadas y presentadas ante el Instituto Nacional de Migración (INM), privilegiando en todo momento su integridad y respeto a sus derechos humanos.

Más que una cifra

Cada una de estas acciones representa mucho más que una cifra, significa una familia que recupera la esperanza, una persona protegida y una oportunidad para reconstruir una historia. Estos resultados reflejan el compromiso de una estrategia basada en la prevención, coordinación institucional y una seguridad con rostro humano, donde proteger la vida es la prioridad.