Destacan las acciones de seguridad en comercios

Las estrategias de seguridad implementadas en Chiapas han comenzado a rendir frutos, posicionando al estado como un destino atractivo y seguro para el turismo nacional, lo que a su vez reactiva al comercio formal, aseguró Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla (Canaco ServyTur).

En entrevista, destacó que la mejora en la percepción de seguridad es un factor decisivo para los viajeros.

“Ahorita con el tema de la seguridad, todos los viajeros, sobre todo el nacional, todos los que están planeando sus vacaciones a nivel nacional, pues ya tienen más los ojos puestos sobre Chiapas. La verdad es que el tema de la seguridad nos ha ayudado mucho para poder impulsar el turismo dentro de nuestro estado”, afirmó.

Subrayó que el incremento en la afluencia es evidente y tangible, especialmente durante periodos vacacionales.

“Ustedes mismos lo han notado, ¿no? En temporada vacacional tenemos Puerto Arista, tenemos San Cristóbal, una gran afluencia de turismo que no teníamos anteriormente”, comentó.

Este repunte, explicó, es “generado principalmente por las políticas de seguridad que se están implementando por parte del Gobierno del Estado”.

Ya no es ciudad de paso

Un cambio significativo que resaltó Blas Gutiérrez es la transformación en el rol de la capital chiapaneca.

Antes considerada principalmente una “ciudad de paso” para turistas con destino a otros puntos del estado, Tuxtla Gutiérrez comienza a consolidarse también como un “destino” por sí mismo.

Aumento en estancia

“Las estrategias que se están implementando, tanto por parte de turismo municipal como estatal, ya nos están posicionando ya no como una ciudad de paso, sino también como una ciudad de destino para poder aumentar los días de pernocta dentro de la ciudad”, explicó.

Este aumento en la estancia media de los visitantes representa un beneficio directo para el comercio establecido y los servicios locales, desde hoteles y restaurantes hasta tiendas de artesanías y servicios de transporte.