Destacan las aportaciones al campo en 50 años

El Campo Experimental Centro de Chiapas del Centro de Investigación Regional Pacífico Sur del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), ha realizado aportaciones importantes al campo mexicano, como la generación de un Catálogo de Maíces Nativos de Chiapas.

Asimismo, de diferentes variedades de maíces, cacahuate y frijol mejorado, la producción de plaguicidas con base en extractos vegetales, los casos de éxito en el manejo integral de cuencas, páginas web y APPs móviles disponibles al público en general y el desarrollo de tecnología para la corrección de imágenes satelitales.

Estos importantes proyectos se compartieron en el marco de los 50 años de antigüedad y servicio del Campo Experimental, al que acudieron investigadores activos y jubilados, trabajadores, celebrándose la develación de una placa conmemorativa.

Metodología

La metodología para el manejo integral de cuencas, en el Campo Experimental Centro de Chiapas, fue elaborada para atender el problema de la erosión hídrica, deteniendo escurrimientos, colocación de barreras vivas y manejo de residuos en las áreas cultivadas.

Walter López Báez, investigador y líder del programa nacional de Manejo de Cuencas del Inifap, ha comentado que, el manejo integral de cuencas es un conjunto de acciones que tienen que ver con componentes sociales, económicos, ambientales y políticos.

Sustentabilidad

La cuenca hidrográfica es una vía idónea para manejar de manera sustentable los recursos naturales y mitigar y reducir la vulnerabilidad ante los desastres hidrometeorológicos. Es un concepto muy documentado a nivel internacional.

A lo largo de la conmemoración, se comentaron anécdotas vividas por parte de los investigadores en el desempeño de su trabajo y se expusieron las aportaciones más recientes del C.E. Centro de Chiapas.