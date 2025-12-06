Destacan más de 4 mil detenciones en un año de trabajo

El Gobierno de Chiapas, que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, cumple este 8 de diciembre un año de trabajo y hay rubros en los que destacan avances considerables, sobre todo, en materia de seguridad.

La entidad ha recuperado posiciones con resultados positivos en el mencionado rubro, ubicándose ahora dentro de los primeros lugares en reducir la incidencia de los delitos generales y de alto impacto.

Antes de que llegara la actual administración, Chiapas enfrentó un alto número de delitos en lo que corresponde al robo de vehículos en tramos carreteros, extorsiones y hasta homicidios dolosos.

Algunas acciones

Para reducir esta incidencia delictiva, una de las acciones principales del gobierno local fue la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una corporación equipada y con alta preparación para inhibir o atender delitos de alto impacto y que depende de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

A esto se le suma el fortalecimiento en trabajos de investigación, adquisición de equipo táctico (helicóptero, carros y lanchas, además de drones y aviones no tripulados), a fin de contar con elementos preparados para contribuir el orden.

Cifras

En ese contexto, se destaca que la Fiscalía General del Estado (FGE), que dirige Jorge Llaven Abarca, en un año de trabajo ha realizado la detención de cuatro mil 312 personas.

Una de las máximas de esta institución se ha centrado en Cero Corrupción y Cero Impunidad, es decir, que cualquier persona que cometa un delito (sin importar el cargo que tenga) enfrentará la justicia y toda actividad ilícita será investigada.

La Fiscalía, hasta el corte del 10 de noviembre de este año, llevó a cabo dos mil 171 órdenes de aprehensión, las cuales se relacionaron con feminicidios, homicidios calificados, objetivos prioritarios por secuestro, agresiones sexuales y extorsión.

Los trabajos en lo que se ha conocido como la Nueva ERA, abarcan la localización de 768 personas. Al inicio del año, diversas autoridades de seguridad realizaron detenciones de servidores públicos por estar, presuntamente, relacionados a delitos de extorsión y corrupción.

Resultados contundentes

A un año de que entró en funciones la nueva administración, suman cuatro mil 602 sujetos que fueron vinculados a proceso y se liberaron 403 órdenes de cateo en 782 inmuebles.

Dentro de las acciones más relevantes de la Fiscalía General del Estado destaca el decomiso de 539 armas, además de dos millones 744 mil 862 dosis de diversas sustancias.

Las estadísticas arrojan que 688 vehículos fueron recuperados, esas unidades contaban con reporte de robo, pero otras mil 704 unidades fueron aseguradas por diversos delitos; a los trabajos se suman 214 cámaras desmanteladas por estar colocadas de manera irregular.