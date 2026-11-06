Destacan oportunidades con ruta aérea a Houston

El presidente de Canaco Servytur Tuxtla, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, destacó la nueva ruta aérea internacional Tuxtla Gutiérrez – Houston al generar mayores oportunidades para el intercambio comercial, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de la actividad turística para el estado.

Este nuevo enlace, operado por United Airlines, cuenta inicialmente con tres frecuencias semanales y representa un avance importante para la conectividad de Chiapas con Estados Unidos.

Primera Semana

En el marco de esta nueva conexión internacional, se llevó a cabo la Primera Semana de Chiapas en Houston 2026, los días 29 y 30 de octubre, una iniciativa impulsada en coordinación con el Consulado General de México en Houston, encabezado por la cónsul general, María Elena Orantes López, con el propósito de proyectar la riqueza cultural, turística y productiva de Chiapas en el mercado estadounidense.

Como parte de esta agenda, se promovieron los atractivos de turismo de naturaleza y aventura, así como la producción artesanal de textiles, piezas de ámbar y otras expresiones de la identidad chiapaneca. Asimismo, se impulsaron productos del sector agroindustrial como café, cacao, plátano, camarón y tilapia, buscando generar nuevos espacios de comercialización y acercamiento con compradores e inversionistas internacionales.

Encuentros

La agenda también contempló encuentros entre cámaras empresariales, representantes del sector productivo y académicos de Chiapas y Houston, propiciando el intercambio de experiencias, la identificación de oportunidades de colaboración y el establecimiento de bases para futuras alianzas estratégicas.

En estos espacios participaron, además de Canaco Tuxtla, otros organismos empresariales, así como asociaciones empresariales de Houston y The Woodlands.

De igual manera se desarrollaron actividades de vinculación con representantes del sector turístico estadounidense, en coordinación con Houston First, para fortalecer la promoción de los destinos chiapanecos.

Desde el sector empresarial, Canaco Tuxtla reconoció la importancia de impulsar acciones que fortalezcan la infraestructura, la conectividad y la promoción internacional de la entidad.

Panorama

“La apertura de nuevas rutas aéreas, acompañada de estrategias de vinculación comercial y turística, representa una oportunidad para acercar a Chiapas a nuevos mercados, impulsar a sus productores y empresarios y posicionar su riqueza cultural y productiva a nivel internacional”, señaló el organismo.

Finalmente, Cámara reiteró su disposición de continuar trabajando en coordinación con los distintos órdenes de gobierno, organismos empresariales e instituciones para fortalecer los vínculos comerciales y contribuir al desarrollo económico y la competitividad de Chiapas.