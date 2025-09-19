Destacan participación de alumnos de Contaduría

La participación de estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en Contaduría de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), fue reconocida en un evento internacional realizado en Guatemala. Se trata del IV Congreso Latinoamericano de Contaduría Pública, el cual otorgó el segundo lugar a la participación de los alumnos tapachultecos.

Karen Paola López Arrivillaga y Emiliano Zamora Salvador son los estudiantes que fueron reconocidos por su participación en el Congreso realizado en la Ciudad de Guatemala.

Ponencia

La participación fue con la ponencia titulada "Sostenibilidad empresarial en la era de la inteligencia artificial: Un enfoque ético para la profesionalización contable", la investigación y el conocimiento de los jóvenes universitarios atrajeron la atención de jueces y docentes especializados, que al final del certamen otorgaron el segundo lugar a la participación de la Unach en este importante certamen académico que reúne a futuros profesionales de la región.

Por su parte Gilibaldo Hernández Cruz, director de la Facultad de Negocios del Campus IV, hizo un reconocimiento y felicitó a los estudiantes que representaron a la Unach, en particular a este campus IV, afirmó que este logro enaltece a la institución, a los docentes y en general Licenciatura en Contaduría, pero que además expresa el compromiso de la universidad con la excelencia académica, la investigación y la formación ética y profesional de sus alumnos

Es un éxito que alienta, confirma el talento y la capacidad de los futuros contadores chiapanecos, quienes continúan poniendo en alto el nombre de la universidad y del estado en el ámbito internacional.