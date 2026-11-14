Destacan patrimonio histórico dentro del turismo

En el marco del inicio del Foro Turístico y Gastronómico, organizado por la Autónoma Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), sede Palenque, se llevó a cabo un evento social que reunió a representantes del ámbito académico, turístico, cultural y comunitario de la región.

La ceremonia constituyó un espacio de encuentro y diálogo orientado a fortalecer los vínculos institucionales y a reconocer la importancia de la colaboración para impulsar el desarrollo integral de Palenque.

Personalidades

Entre los invitados, se contó con la presencia del doctor Carlos Varela Scherrer, titular de la Zona Arqueológica de Palenque, y del maestro José Pablo Bravo Coutiño, director del Museo de Sitio, quienes tuvieron el agrado de formar parte de esta significativa apertura.

Su participación destacó la relevancia del patrimonio histórico y cultural como elemento esencial para la promoción de un turismo responsable, sostenible y comprometido con la preservación de la identidad regional.

Para la presente edición del foro, el Museo de Sitio de Palenque estableció una serie de actividades de cooperación con la Unicach, entre las que sobresalen la realización de ponencias y talleres especializados.

La iniciativa busca ampliar las dinámicas ofertadas durante el foro y enriquecer sus contenidos mediante la incorporación de experiencias y saberes vinculados con el contexto cultural.

Finalmente, se expresa un sincero agradecimiento a la universidad por la cordial invitación a colaborar en este importante evento.