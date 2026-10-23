Destacan prevención comunitaria de la salud

A través de los Centros de Seguridad Social, el IMSS Coplamar y diversas instituciones con las que se han vinculado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza todo un trabajo de vinculación comunitaria para fomentar la prevención de enfermedades y que las personas lleguen a los hospitales por diversas causas.

Lo anterior lo señaló Luis Iván Camacho Morales, titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del Instituto durante su conferencia “Bienestar social: estrategias de vinculación comunitaria y cultura”, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Jornadas de paz

Dijo que buscan llegar a las comunidades con las jornadas de paz que organiza la Secretaría de Gobernación. Incluyen a todas las personas, sin importar si son o no derechohabientes, en talleres, teatro, activaciones físicas, zumba, danza y más.

“Lo que estamos buscando ahora es que a través de instituciones como la Unach nos ayuden con su gente para llegar a más personas, para fomentar hábitos saludables. Queremos evitar que lleguen a los hospitales”.

Indicó que muchas veces algunos síntomas que se presentan son causados por un tema emocional, como ansiedad o estrés, los cuales se manifiestan a nivel físico cuando llegan a ser crónicos, afectando principalmente órganos como el estomago.

Vehículos

Hay un factor causante de miles de accidentes de tránsito al año que debería regularse, y es el uso de motocicletas. “Es muy fácil para cualquier persona comprar una, sacar una licencia, o incluso transitar sin ella, y mientras usen casco nadie les dice nada.

“La realidad es que este tipo de accidentes le cuestan caro al Estado. Si es derechohabiente afecta al patrón, a sí mismo y cuesta recurso para el Instituto, porque la rehabilitación en la mayoría de los casos es muy tardada, ya que suelen ser traumáticos”, concluyó.