Destacan proyecciones positivas para fin de año

Con una proyección optimista para la temporada alta de fin de año, Chiapas se consolida como un destino turístico en plena reactivación, aseguró en entrevista Segundo Guillén, coordinador General Ejecutivo de la Secretaría de Turismo del estado.

“Siempre es la mejor temporada para el turismo en Chiapas, es cuando más visitantes tenemos. Nuestra expectativa es que será la mejor época del año”, afirmó Guillén, quien destacó los eventos realizados a lo largo del 2024 que han posicionado nuevamente a la marca Chiapas en el panorama turístico nacional e internacional.

El funcionario detalló que la estrategia se ha basado en dos ejes principales: el fortalecimiento del turismo regional en los municipios del estado y la recuperación de mercados en estados vecinos como Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

“Primero tuvimos que recuperar la confianza entre los mismos chiapanecos. Hace poco menos de un año, los chiapanecos teníamos miedo de viajar al municipio de al lado. Ir a Puerto Arista era una aventura de riesgo”, reconoció.

Eventos culturales

Guillén destacó el éxito del evento cultural El Mequé, que ya se ha posicionado a nivel nacional, y anunció para diciembre un evento de surf en Pijijiapan. “Le da valor a la marca Chiapas con una actividad famosa y popular en el mundo”.

La participación en el Tianguis Turístico de Tijuana rindió frutos inmediatos, con el stand de Chiapas reconocido como uno de los mejores. “Chiapas brilló en este tianguis”, afirmó Guillén.

La participación en ferias especializadas como el IVTM ya genera resultados concretos: “Hemos firmado varios congresos para 2026 y 2027, sobre todo en materia de salud”. Guillén destacó el trabajo conjunto con el secretario de Salud para atraer congresos médicos especializados que “no solo traen visitantes, sino también conocimiento a Chiapas”.

El coordinador proyectó que estos eventos atraerán entre 500 y 700 visitantes cada uno, permitiendo una atención de calidad que fortalezca la imagen del estado.

“Vamos paso a paso, recuperando la confianza de todos. El trabajo realizado durante el año ha sentado las bases para un 2025 con mayor crecimiento en el sector turístico de Chiapas, consolidando al estado como un destino seguro, diverso y competitivo”, concluyó.