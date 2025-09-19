Destacan relevancia del programa Vivienda

Con el firme compromiso de incidir en programas y proyectos que generen el bienestar de las familias en el país, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, asistió a la Reunión Nacional de Vivienda de la CMIC, acto encabezado por el líder de los constructores formales en México, Luis Méndez Jaled.

Durante este encuentro realizado en la ciudad de Mérida, Yucatán, y con la presencia de los representantes de las diferentes delegaciones de este organismo, el dirigente nacional de la CMIC reiteró el compromiso de trabajar con los sectores público, privado y social en la construcción de políticas que generen soluciones reales.

Vida digna

En el contexto de la reunión, las y los afiliados a la gran familia CMIC coincidieron en que el Programa Vivienda para el Bienestar es una pieza clave para garantizar una vida digna para las familias chiapanecas.

Su importancia para Chiapas es particularmente estratégica, ya que el programa representa una oportunidad fundamental para combatir el rezago habitacional histórico que afecta a la entidad, uno de los más significativos del país.

Además, se subrayó que la implementación efectiva de este programa en Chiapas no solo significa la construcción de hogares, sino también la generación de empleos locales en el sector de la Construcción, la reactivación económica de las regiones y la dinamización de las cadenas de suministro locales.

Herramienta

Es una herramienta integral que impulsa el desarrollo y mejora la calidad de vida de miles de familias, permitiéndoles acceder a un patrimonio en condiciones justas y con apoyos directos.

En el evento se contó con la participación de autoridades federales, estatales y líderes del sector, reafirmando el esfuerzo conjunto por transformar el panorama de la vivienda en México, con un impacto esperanzador y tangible para comunidades de estados prioritarios como Chiapas.