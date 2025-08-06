Destacan solidaridad ante programa de ayuda

La directora general del Sistema DIF Municipal, Estephanie Frías Córdova, explicó acerca del éxito del programa “Taller de Pelucas Oncológicas”, un espacio que a un mes de su inauguración ya ha recolectado alrededor de 323 coletas de cabello, elaborado y entregado 18 pelucas, donadas por personas que desean brindar un gesto de empatía hacia quienes enfrentan el tratamiento contra el cáncer.

La directora agradeció la solidaridad de la ciudadanía e invitó a seguir donando para transformar cada trenza en una muestra de esperanza para personas con cáncer.

“Es muy bonito que la gente vea y viva esa experiencia, de saber a quién le están dando un pedacito de ellos”, expresó.

Asimismo detalló que al donar una trenza los participantes reciben una medalla de reconocimiento.

En un gesto aún más significativo son invitados a entregar personalmente la peluca a quien la recibirá, cerrando así el círculo de generosidad con un rostro e historias reales.

Requisitos

El taller recibe cabello bajo ciertos requisitos: al menos 25 centímetros de largo, que no esté en capas, puede estar teñido pero no decolorado, y debe entregarse limpio y seco.

También se aceptan donaciones directamente en el lugar o incluso mediante corte, ya que estilistas como Pepe Torres han ofrecido cortes profesionales gratuitos a quienes deseen donar su melena para esta causa.

El taller opera en el DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez, ubicado en 16ª Poniente esquina con 1ª Norte, en horario de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Finalmente, Frías Córdova extendió un llamado a la ciudadanía a sumarse a la causa y continuar con el apoyo a quienes lo necesitan.

“Queremos entregar pelucas cada semana, pero eso solo es posible con el apoyo de las personas. Por eso los invitamos a seguir donando. Cada coleta donada es más que cabello, es una muestra de amor, dignidad y esperanza”, concluyó.