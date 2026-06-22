Destacan trabajo para localización de personas

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó la localización sin novedad de Rodrigo Betancourt, hijo de un servidor público, quien había sido reportado como desaparecido en el municipio de Jiquipilas.

Dijo que el rescate se concretó gracias a un despliegue táctico coordinado entre instancias federales, estatales y municipales, que movilizó a cientos de elementos en la región.

En entrevista, el titular de la fiscalía detalló que la alerta por la ausencia del joven ingresó a través de la línea de emergencias 9-1-1, lo que activó de inmediato un cerco de búsqueda. “Participaron las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Policía Municipal a través del Mando Único de Jiquipilas, y también se sumó la fiscalía”, explicó Llaven Abarca.

El operativo dio frutos en cuestión de horas, localizando a Betancourt en un ejido de dicho municipio, sin que presentara lesiones o signos de violencia.

Hasta el momento, las autoridades descartan que el hecho haya estado motivado por un rescate económico. “No hubo ninguna exigencia de dinero a los familiares”, puntualizó el fiscal, añadiendo que el joven permanece a la espera de rendir su declaración ministerial. No obstante, subrayó que se respetará su estado emocional antes de tomarle declaración para esclarecer las circunstancias exactas del incidente.

Feminicidios

En otro tema, el fiscal general abordó los recientes feminicidios ocurridos en los municipios de Zinacantán y Tonalá, casos que, aseguró, ya están completamente dilucidados.