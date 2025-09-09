Destina 5.5 mdp para modernización catastral de Chiapas

El estado de Chiapas fue beneficiado con una inversión federal de cinco millones 499 mil 499.5 pesos para la modernización de su sistema catastral, el recurso fue asignado a través del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (PMRPPC) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)

Esta información descrita en el informe de labores 2024-2025 resalta que el monto aprobado para Chiapas forma parte de un paquete total de 88.3 millones de pesos distribuidos en 25 proyectos ejecutivos de modernización para diversas entidades federativas y municipios del país.

El proyecto asignado a la entidad, identificado como PEMC (Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral), está orientado a la actualización y digitalización de la información del catastro estatal.

Las acciones concretas que se realizarán con estos recursos incluyen la digitalización e indexación del acervo catastral, la vinculación de claves catastrales con los Registros Públicos de la Propiedad y la impartición de cursos de capacitación para el personal local.

“Estas labores son fundamentales para garantizar una mayor certeza jurídica a los ciudadanos en materia de propiedad, eficientar la recaudación fiscal municipal y estatal, y sentar las bases para un ordenamiento territorial más justo y alineado con las necesidades de las comunidades”, describe la Secretaría.

Cabe destacar que, en cumplimiento con el principio de máxima publicidad, los convenios de coordinación para la transferencia de estos recursos federales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación y en los órganos de difusión oficial de las entidades beneficiarias.

Adicionalmente, para asegurar la correcta aplicación de los recursos y prevenir actos de corrupción, la Sedatu promovió la constitución de Comités de Contraloría Social, mecanismos de participación ciudadana que vigilan que la ejecución de los proyectos y el uso del dinero público se realicen de manera transparente y eficiente.