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ChiapasTuxtla

Destinan 200 millones de pesos para Chiapas

Junio 06 del 2026
La Conagua refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los gobiernos. CP
La Conagua refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los gobiernos. CP

Con la firma del Anexo de Ejecución 2026 del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), formalizó en coordinación con la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas y diversos ayuntamientos, una serie de acciones de infraestructura hidráulica que beneficiarán a más de 20 mil habitantes de localidades rurales y urbanas con alto grado de marginación en la entidad.

Estas obras, que se ejecutarán durante el ejercicio fiscal 2026, representan una inversión superior a los 200 millones de pesos (mdp), mediante una aportación tripartita de los gobiernos federal, estatal y municipal, con el objetivo de ampliar y mejorar el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Principales acciones

Entre las principales acciones se contempla la construcción de tanques individuales de captación de agua de lluvia, sistemas de alcantarillado sanitario, sanitarios con biodigestor, ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potable, así como capacitación técnica y acciones en los municipios de Tenejapa, Oxchuc, Jitotol, San Fernando, Coapilla y Tuxtla Gutiérrez.

El director general del OCFS, Jorge Joaquín González Bezares, reiteró el compromiso del Gobierno de México de impulsar obras y acciones que generen bienestar, desarrollo y justicia social para las familias chiapanecas, mediante el fortalecimiento de la infraestructura hídrica y la garantía del derecho humano al agua, en concordancia con los principios del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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