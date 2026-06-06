Destinan 200 millones de pesos para Chiapas

Con la firma del Anexo de Ejecución 2026 del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), formalizó en coordinación con la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas y diversos ayuntamientos, una serie de acciones de infraestructura hidráulica que beneficiarán a más de 20 mil habitantes de localidades rurales y urbanas con alto grado de marginación en la entidad.

Estas obras, que se ejecutarán durante el ejercicio fiscal 2026, representan una inversión superior a los 200 millones de pesos (mdp), mediante una aportación tripartita de los gobiernos federal, estatal y municipal, con el objetivo de ampliar y mejorar el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Principales acciones

Entre las principales acciones se contempla la construcción de tanques individuales de captación de agua de lluvia, sistemas de alcantarillado sanitario, sanitarios con biodigestor, ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potable, así como capacitación técnica y acciones en los municipios de Tenejapa, Oxchuc, Jitotol, San Fernando, Coapilla y Tuxtla Gutiérrez.

El director general del OCFS, Jorge Joaquín González Bezares, reiteró el compromiso del Gobierno de México de impulsar obras y acciones que generen bienestar, desarrollo y justicia social para las familias chiapanecas, mediante el fortalecimiento de la infraestructura hídrica y la garantía del derecho humano al agua, en concordancia con los principios del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.