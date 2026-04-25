Destinan 30 mdp para sede en Berriozábal

La primera etapa de construcción de la sede de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) en el municipio de Berriozábal, contempla una inversión inicial de 30 millones de pesos (mdp), recursos que serán destinados entre el ayuntamiento y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Infech).

Inicialmente se contará con un total de seis aulas, domo y cancha de usos múltiples, baños, la construcción de pórtico, valla perimetral y una cisterna con capacidad de 33 mil litros, mismas que se esperen estén lista en agosto, previo al inicio de clases.

Servicios básicos

Por su parte el presidente municipal de dicho municipio, Jorge Acero Gómez, indicó que se tiene garantizado todos los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y drenaje para el inicio de operaciones de esta extensión universitaria que contará con la Licenciatura en Odontología.

Adelantó que para el siguiente año se tiene previsto invertir un monto similar a la primera etapa, la intención, dijo, es impulsar el crecimiento de este centro educativo, confió que en antes de concluir la actual administración municipal se pueda concretar la llegada de la facultad de la salud.

Por su parte la rectora de la Unicach, Juana de Dios López Jiménez, reveló que es la primera vez que la carrera en Odontología sale de Ciudad Universitaria para ser trasladada a otro municipio “es la joya de la corona que tiene una gran demanda estudiantil”.

Colaboración de autoridades

Destacó que en la actualidad la Unicach se encuentra expandiendo su presencia dentro de la geografía chiapaneca; sin embargo, expuso que se necesita la colaboración de presidentes municipales para que esto se pueda llevar a cabo.

A la par de este predio de tres hectáreas, también se encuentra en proceso de construcción la sede de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la cual tendrá una extensión de tres hectáreas y media y una inversión inicial de 60 millones de pesos.