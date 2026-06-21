Destinan 31 mdp para rescate vial en el Norte

Cerca de 31 millones de pesos (mdp) destinará la Comisión Estatal de Caminos para rehabilitar nueve kilómetros de vialidad que conecta el entronque carretero Estación Juárez–Ostuacán, en la zona Norte de Chiapas, intervención que busca revertir el deterioro acumulado en una de las regiones con mayor rezago en infraestructura vial.

El director de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, precisó que el monto permitirá mejorar las condiciones de rodamiento y reducir riesgos para los conductores y peatones de la zona.

Programa de conservación

Advirtió que la inversión será insuficiente si no se acompaña de un programa permanente de conservación, por lo que exhortó al alcalde de Ostuacán, Víctor Manuel López Jiménez, a revisar puntualmente el estado de alcantarillas, puentes y drenajes transversales, recordó que atender una estructura a tiempo cuesta mucho menos que repararla después de un colapso.

Mientras que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció que municipios como Ostuacán, Juárez, Reforma e Ixtacomitán arrastran años de abandono en sus caminos, con tramos en condiciones que calificó como “deplorables”.

Iniciativa

Frente a ese diagnóstico, el mandatario propuso que sean las propias comunidades las que se encarguen del mantenimiento rutinario a través de Programas de Empleo Temporal, una medida que, no solo generará ingresos locales, sino que evitará que la maleza y la humedad degraden nuevamente el asfalto.

El presidente municipal de Ostuacán, Víctor Manuel López Jiménez, respaldó la iniciativa y agradeció el apoyo recibido desde el inicio de su administración, aunque evitó comprometer plazos específicos para las labores de revisión de puentes y alcantarillas que le fueron solicitadas.

Con esta obra, el gobierno estatal busca atender una demanda histórica de los habitantes de la región Norte de Chiapas, aunque el desafío radica en la capacidad de cada municipio y comunidades para conservar lo que hoy se reconstruye.