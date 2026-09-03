Destinan 800 millones para obras de agua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) destina recursos por 800 millones de pesos para obras de agua, tecnificación agrícola, infraestructura de protección y saneamiento, fortaleciendo los distritos de riego y de temporal tecnificado, informó el director general del Organismo de Cuenca de la Frontera Sur, Jorge Joaquín González Bezares.

Durante la entrega de maquinaria al Distrito de Riego de Suchiate, adquirida con inversión tripartita entre productores, Ayuntamiento municipal y Conagua, reconoció que los cambios climáticos están afectando severamente al sector productivo agrícola y, por ello, la necesidad de optimizar el aprovechamiento del agua.

Afectaciones

Dijo que la sequía que se registra en la entidad está provocando una disminución de hasta un 30 por ciento en el acumulado de lluvias en el estado, sobre todo en las regiones Costa y Soconusco.

Explicó que del total de los recursos, al menos 200 millones de pesos se invierten en proyectos de construcción y rehabilitación de drenes, caminos, puentes, estructuras de control, mantenimiento general de distritos de riego y de temporal tecnificado, así como en el reforzamiento del bordo del río Suchiate.

Entregan maquinaria

Acompañado del presidente de la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco y de Usuarios del Distrito de Riego de Suchiate, Eduardo Altúzar López, y de Mario Martínez Montiel, tesorero de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, así como de autoridades municipales, se hizo entrega de maquinaria que ayudará a trabajos de desazolve, mantenimiento de drenes y acciones de prevención.