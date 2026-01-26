Destinan espacios para arte y cultura

La recuperación de espacios públicos dentro de la capital ha propiciado que se destinen estos lugares en puntos de convivencia ciudadana mediante el arte, la cultura, festivales y música, así lo informó Gabriela Abarca, directora del el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC).

La funcionaria expuso que el objetivo principal es que las familias tengan siempre un lugar al cual acudir para disfrutar de actividades culturales, algo que anteriormente se había descuidado pero hoy a través del programa permanente de recuperación se le ha dado prioridad.

Talleres

Sobre los proyectos en marcha, Abarca detalló que el ITAC ha abierto una oferta de más de 50 talleres artísticos y culturales en diversos recintos de la ciudad. Entre ellos, más de 26 talleres se imparten en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, mientras que en el Museo de la Marimba se ofrecen clases gratuitas de este instrumento en niveles principiante, intermedio y avanzado.

Asimismo, se han sumado espacios como la Casa de la Cultura de Terán y parques públicos como el Rincón del Arte, sobre la Quinta Norte, donde hay talleres de iniciación artística y marimba.

Sobre la participación ciudadana, la directora enfatizó que el eje principal es democratizar el acceso a las artes y la cultura, llevando actividades a espacios públicos donde cualquier persona puede disfrutarlas.

Participación

Afirmó que ha habido una buena participación ciudadana, mencionó trabajos específicos con el sector artístico y la intervención en colonias y espacios que habían estado olvidados durante años.

Finalmente, Gabriela Abarca hizo una invitación a la población para que consulte la página del instituto, donde podrán encontrar información sobre festivales y ofertas, con el fin de difundir la amplia actividad cultural disponible y motivar a más personas a acercarse.