Destinan más de 9 mil millones a becas del bienestar

Decenas de jóvenes estudiantes de diferentes instituciones de educación superior acudieron a la primera entrega simbólica de Becas Gertrudis Bocanegra en el país, realizada en Ocozocoautla y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el primer día de la gira de trabajo de la mandataria federal por Chiapas, dio inicio a esta nueva beca que consiste en un apoyo de mil 900 pesos bimestrales para gastos de transporte, destinada a estudiantes universitarios.

Cobertura

Esta beca llegará a 82 universidades del estado. La meta es beneficiar a más de 38 mil estudiantes que todavía no reciben ningún tipo de apoyo. Se brindará hasta por cinco bimestres en el año, salvo los meses de julio y agosto debido al periodo de vacaciones, y hasta por 45 meses.

Al platicar con algunos estudiantes presentes, destacaron que este apoyo les ayudará en gran medida en sus gastos, ya que suelen gastar entre 120 y 250 pesos en transporte público, algunos dijeron que incluso les puede ayudar para su renta y sus materiales escolares, por lo que agradecieron al gobierno federal estos programas.

Bienvenida

El gobernador del estado, Eduardo Ramírez, dio la bienvenida a la presidenta Sheinbaum y le agradeció el apoyo con esta nuevo apoyo que esta destinada a pocas entidades y Chiapas fue una de las que se tomaron en cuenta. El estado avanza con la presidenta, añadió.

Julio Cesar León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, afirmó que se atiende al 100 por ciento de estudiantes de todos los niveles. Ahora se beneficia a más jóvenes del nivel superior, la cifra de beneficiarios asciende a 69 mil 280 en todo el país. Este año se busca llegar a más niñas, niños, adolescentes y jóvenes para garantizar su derecho a la educación.

Derecho universal

En su discurso la presidenta recordó cuando en el 86 el gobierno de México comenzó a impulsar la privatización de la Educación, a través de los planteles privados, además, la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) incrementó cuotas y colegiaturas, lo que generó gran descontento y resultó en un movimiento estudiantil en el que ella participó, destacando que la educación es un derecho para todas y todos, no solo para unos cuantos, fue así que las reformas se cayeron.

Afirmó que 40 años después se defiende lo mismo, el derecho a la educación pública de todas y todos los jóvenes. Esto siempre debe ser defendido siempre, porque todos deben poder estudiar sin importar si tienen recursos económicos o no, y si no, el Estado debe aportar para ello.

Por eso en Chiapas la decisión y la meta es que todas y todos los estudiantes desde primaria hasta universidad sean becados para poder seguir sus sueños y los del pueblo mexicano.

Aprovechó el momento para dar a conocer qué la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con sede en Comitán, tendrá pronto una escuela de medicina y enfermería.