Destinarán 400 mdp para interinos

El secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala, comentó que son 400 millones de pesos (mdp) aproximados que se destinará a nivel estatal para el pago de maestros interinos, en el sistema federal también es un monto similar y están validándose para pagos.

Dijo que ya se efectuó el primer trimestre del año que se debe a los maestros interinos, falta el segundo y el tercero, que se van a pagar en diciembre y enero, quedando pendiente el cuarto trimestre.

Por otra parte, el pago del bono del bienestar a los trabajadores de la educación en general, hicieron las gestiones este viernes para que se pague en la próxima semana, para poder darles esa justicia salarial a los maestros para que ninguno gane menos de 16 mil 700 pesos.

Acuerdo

Para este concepto también son casi 400 millones de pesos (mdp) extraordinarios, que no están presupuestados. Fue un acuerdo del expresidente López Obrador para los trabajadores de la educación, por lo que están haciendo las gestiones para poderlo solventar.

En julio de este año, los interinos denunciaron que cumplieron con todos los requisitos para ser asignados a un plantel educativo y trabajaron desde 2024, pero no les pagaron.

Para ser asignados deben entregar tres propuestas de proyectos en el ciclo escolar, según lo establece el reglamento para poder cubrir interinatos. En ocasiones anteriores era la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras (Usicamm) la instancia que coordinaba los interinatos.

Posteriormente se comenzó a asignar por medio de propuesta y petición de los directores de cada escuela, según sus necesidades. Además, dijeron que antes pagaban cada cuatro a cinco meses después de terminar el periodo.

El Bono del Bienestar para Trabajadores de la Educación es un apoyo económico extraordinario para personal administrativo y de apoyo de Educación Básica, Media Superior y Normales, se relaciona con el Programa La Escuela es Nuestra o estímulos federales.