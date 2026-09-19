Destituyen a 4 docentes por acoso y racismo

Después de acreditar la reiterada presencia de conductas de acoso laboral (mobbing), racismo, exclusión e invisibilización, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca), adscrito a la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), dio de baja a cuatro profesoras-investigadoras adscritas a los Posgrados en Estudios e Intervención Feministas.

El Centro de Estudios, encabezado por el director, Emmanuel Nájera de León, difundió en sus plataformas el comunicado oficial sobre el asunto. Aclaró que todo el proceso fue en estricto apego a la normativa universitaria y a las resoluciones de sus órganos colegiados y directivos.

Sanción

En ejercicio de sus responsabilidades institucionales, informó que a partir del viernes 11 de septiembre, las cuatro profesoras-investigadoras adscritas a los posgrados ofertados por este instituto dejaron de pertenecer a la comunidad académica.

Señaló que los hechos fueron constatados por la Defensoría de los Derechos Universitarios; se acreditó que fueron ejercidos de manera coordinada y con impacto directo en la labor académico-administrativa de integrantes de esa comunidad académica.

La Universidad y el Cesmeca reafirmaron que sus espacios se sostienen en el respeto mutuo, el diálogo intercultural y el cuidado colectivo. En consecuencia, se rechazan conductas que vulneren la dignidad y la convivencia universitaria, pues contravienen el compromiso institucional de garantizar entornos seguros e incluyentes.

El Cesmeca reiteró su compromiso de prevenir, detener y erradicar cualquier conducta de acoso laboral. Privilegia la empatía, la colaboración y el respeto mutuo, garantizando que cada integrante encuentre condiciones seguras, incluyentes y dignas para su desarrollo académico y profesional.