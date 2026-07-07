Destreza en el manejo de la información

Hay mucho que decir de la época de los 70’s -80’s en cuanto al periodismo en Chiapas. Había gran auge de la prensa impresa. Estábamos muy lejos de imaginar lo que sería el intercambio de información en la tercera década del siglo XXI que estamos viviendo. Llegó a haber en Tuxtla Gutiérrez más de 40 diarios.

Así se expresa Roberto Ramos Maza, promotor cultural de varios años y actual director de Patrimonio del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas (Coneculta), en una charla, en las bancas del jardín de su casa, donde nos recibió encantado para recordar estos pasajes.

Los puestos de periódicos en el parque Central tenían una enorme variedad de medios impresos locales de distintos tonos políticos, rodeados de las mismas fuentes de información: el Palacio de Gobierno, el Ayuntamiento, la Procuraduría y otras.

Manejo literario y cultura

En esa época algunos periódicos se distinguían por su manejo de la literatura con la finalidad de ilustrar a los lectores, pocos, con más pretensiones. Comenzaban a manejar secciones de cultura y suplementos. Había periódicos que ya buscaban nuevos formatos y posturas en torno a la noticia política, enfocándose al deporte, espectáculos, sociales y más.

Es importante mencionar la evolución que se dio en el manejo del lenguaje que algunos periodistas más experimentados han estudiado. Asimismo, en el manejo de la publicidad que tenían. Si buscamos en la hemeroteca podemos encontrar publicaciones que nos parecerían sorprendentes, incluso que no podrían mostrarse en la actualidad.

De acuerdo con el maestro Roberto, Cuarto Poder se convirtió desde su fundación en uno de los periódicos principales. Competía con la República en Chiapas, “que ya no existe, y Cuarto Poder todavía celebrará su cumpleaños 50”. También estaba Número UNO.

Competían en el proceso de generar una nueva etapa para el periodismo local, porque antes de ellos hubo periódicos muy pequeños y sencillos en su formato. Competían en la oportunidad de dar las noticias a pesar de que estaban limitados por las circunstancias políticas del momento.

Rechazo a la transparencia

Recuerda que en los 70’s y 90’s, entre los principales lectores de los periódicos figuraban los funcionarios. Comenzaba a mencionarse los llamados “periodicazos”, cuando salía algo malo de alguien.

Dice que algunos periódicos sí tenían esa destreza en el manejo de la información, como Cuarto Poder, lo que llevó a su director a enfrentar problemas legales en diversas ocasiones porque a algún funcionario no le gustó lo que había publicado, llevándolo a su vez a posicionarse en el gusto del lector.

Adaptarse a los cambios

Roberto Ramos considera que sobrevivir 50 años no es fácil. La clave ha sido adaptarse a los momentos históricos, sociales y políticos. Se han vivido en este medio siglo etapas muy importantes en Chiapas y Cuarto Poder ha estado presente.

La erupción del Chichonal, el levantamiento armado zapatista y el inicio del movimiento magisterial, marcaron la historia de Chiapas y la prensa fue clave para que las y los chiapanecos estuvieran informados. Ahí Cuarto Poder se mantuvo presente en donde estaba la noticia.