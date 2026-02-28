Destruirán las credenciales que no se recojan

Gabriel Fernando Castellanos Muñoa, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que este 28 de febrero comenzará el levantamiento de aquellas credenciales que no fueron recogidas por los titulares y vendrá una etapa de destrucción.

Explicó que se dieron avisos a la ciudadanía con notificaciones personalizadas y después por estrados para que acudieran a recoger las identificaciones a la brevedad.

Mencionó que la actividad viene establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se indica que aquellas credenciales con fotografía que no hayan sido recogidas por los titulares, después de dos años de trámite, deben ser destruidas.

Castellaños Muñoa comentó que antes de la destrucción de esos plásticos pasa por otro proceso: primero se da de baja en el padrón electoral.

La destrucción se hace en presencia de los partidos políticos y en la Comisión Local de Vigilancia. Las personas que no acudieron por su identificación, tendrá que volver a acudir al módulo y solicitar su inscripción al padrón electoral.

Como contexto, recordó que durante el 2025 fueron mil 35 formatos de credencial que se destruyeron en Chiapas, esto después de que no acudieron por el plástico.

Castellanos Muñoa enfatizó que se van a destruir aquellas credenciales que en el corte tengan dos años que no fueron recogidas.

La destrucción de los plásticos se realiza para dar certeza al padrón electoral.

Finalmente, comentó que no se tiene la certeza del porqué las personas no acuden a recoger las credenciales, pero en algunas ocasiones encuentran la INE extraviada y ya no acuden por el nuevo documento.