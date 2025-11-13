Destruyen manglares en comunidades de Tonalá

Los manglares de Pueblo Nuevo o San Cayetano cada día se deterioran más, debido a que algunos pescadores se han encargado de cortarlos y dañarlos, afirmó el comisariado ejidal Pablo Ovando.

Con tristeza y preocupación apuntó que la situación esta orillando a que las especies puedan desaparecer.

Explicó que al cortar una parte de las especies, esta se seca y es por eso que su ciclo de reproducción se termina, lo que derivará en su desaparición.

En ese sentido hizo un llamado cuidar estos espacios que son los encargados de producir oxígeno y con ello brindarnos la vida, pero hasta el momento las personas han hecho caso omiso.

La autoridad explicó que los pescadores derrumban los manglares porque muchos de ellos utilizan la madera para hacer postes que luego son vendidos a los ganaderos, quienes lo utilizan para encerrar a sus animales.

Finalmente el comisariado ejidal exhortó a los pescadores a que cuiden a la madre naturaleza y sobre todo a los manglares que están a un paso de desaparecer.