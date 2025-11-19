Destruyen material de elección extraordinaria

La presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Marina Martha López Santiago, informó sobre la destrucción que se realizó del material electoral de los comicios extraordinarios que se llevaron a cabo en Pantelhó.

Dijo que esto ocurre en virtud de que culminaron todas las etapas y no hay manera de protestar con medios de impugnación en organismos jurisdiccionales.

De hecho, en la actualidad las autoridades que resultaron ganadoras de las votaciones extraordinarias en el municipio están ejerciendo sus funciones.

La paquetería electoral destruida incluyó las actas, boletas y todos los materiales que se ocuparon en este ejercicio; es una actividad que viene marcada en la ley.

Proyectan presupuesto

La presidenta del IEPC comentó que antes de su llegada al cargo, ya se había hecho una proyección relacionada con el tema presupuestal para el 2026 a nivel local.

Lo que ahora se hará en esta administración que encabeza en el órgano electoral se relaciona con un seguimiento a esa petición, esto ante las diversas instancias locales.

Aunque la presidenta no reveló el monto solicitado a las autoridades estatales, la petición pasará a una revisión oficial y será el Congreso de Chiapas el que analizará la cantidad y después votarán para saber cuánto se aprueba del recurso total.

Finalmente, comentó que parte de los retos que se están llevando a cabo, están relacionados con las actividades de las organizaciones políticas que buscan convertirse en partidos locales, y tendrán hasta el cierre de año para culminar sus asambleas distritales y municipales.