Detallan grupos de edades para la vacunación

Debido a la temporada decembrina (donde aumentan algunas enfermedades) y al brote de sarampión que hay en Chiapas, la Secretaría de Salud estatal mantiene el llamado a las familias para que acudan a los diversos espacios habilitados para la aplicación de las vacunas.

Se cuenta con módulos fijos que están distribuidos en algunos puntos de la ciudad. La recomendación es que por la temporada se puedan completar los esquemas de vacunación.

Para menores de 9 años se está aplicando la vacuna contra el sarampión, además de la TDPA, hexavalente, así como de la hepatitis A y B.

En Tuxtla Gutiérrez están distribuidos cinco espacios de vacunación. En un horario de 9 de la mañana a las 6 de la tarde las personas pueden acudir al parque del Oriente o Caña Hueca, ahí estará personal de salud aplicando las vacunas.

Si lo prefieren, pueden acudir a Plaza Crystal, Ámbar Fashion Mall o Las Américas, de dos de la tarde a las 18:00 horas.

Independiente a la seguridad social de la persona, todas las unidades médicas tienen disponibilidad para atender en las unidades médicas.

Rangos de edad

La información oficial muestra que para menores de 12 meses es una dosis, y dos para quienes tienen 18 meses de edad.

De hecho la Secretaría de Salud de Chiapas, en sus redes sociales, informó que “las niñas y niños nacidos antes del año 2020 se les debe aplicar su segunda dosis entre los 6 y 9 años”.

Otras vacunas que se está aplicando son para infancias de 11 años para prevenir el VPH; en el caso de 10 a 19 años, se aplicarán las vacunas para hepatitis B, covid-19 e influenza.