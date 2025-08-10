Detección oportuna, clave para vencer leucemia aguda

La detección oportuna de la Leucemia Promielocítica Aguda (LPA) permite aplicar un tratamiento que evita la quimioterapia tradicional y reduce significativamente los efectos secundarios para el paciente; la diferencia es referir oportunamente a los pacientes o si no disminuyen las posibilidades de lograr la remisión de la enfermedad.

#Doctor

El médico hematólogo y subespecialista en hemostasia y trombosis, Luis Antonio Meillón, indicó que este tipo de leucemia es una forma agresiva de cáncer hematológico, pero es altamente tratable y se puede alcanzar hasta un 89 % de remisión si se diagnostica a tiempo. “En oncología no todo es fatalismo, gracias a los diagnósticos oportunos se puede lograr la remisión de algunas neoplasias. Hoy podemos hablar de curación, no solo de control, por lo que es fundamental reconocer síntomas de padecimientos hemato-oncológicos”.

Enfatizó que es fundamental que población y médicos de primer contacto reconozcan los síntomas de forma temprana para referir oportunamente, toda vez que la diferencia entre actuar a tiempo o no, puede ser la vida misma.

Signos de alerta

Apuntó que los signos de alerta más comunes incluyen fatiga extrema, fiebre sin causa aparente, sangrados nasales o de encías, palidez, infecciones frecuentes y moretones fáciles. Estos síntomas suelen confundirse con cuadros gripales o estrés físico.