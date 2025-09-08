Detecta ASE irregularidades por más de 8.3 mdp

En Zinacantán, hay observaciones por un monto total de 8 millones 324 mil 825 pesos con 91 centavos, distribuidos entre irregularidades en el manejo de recursos estatales y recursos federales, de acuerdo a los resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública Municipal 2024 que hizo públicos Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chiapas.

El informe individual de auditoría, identificado con la clave ASE/OAC/013/2025, detalla que, tras revisar una muestra significativa de ingresos y egresos, se emitieron ocho observaciones preliminares.

El ayuntamiento no presentó argumentos ni documentación alguna para aclarar o justificar los hallazgos en el plazo legal establecido, por lo que las observaciones se ratificaron como definitivas.

Recursos estatales

De las observaciones definitivas, 5.5 millones de pesos corresponden al manejo de recursos estatales. Los descubrimientos más significativos se centran en la falta de documentación comprobatoria que justifique el destino y aplicación de los recursos públicos.

Se observaron 2.3 millones de pesos en erogaciones por materiales de oficina, impresión, limpieza y combustibles que carecen de requisiciones, órdenes de compra o constancias de entrega.