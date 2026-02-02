Detecta ayuntamiento socavón en riesgo de colapso

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez informa del colapso de un pozo de visita del sistema de drenaje sanitario, situación que ocasionó un socavón de aproximadamente cuatro metros de largo, cuatro metros de ancho y tres metros de profundidad, en la 16.ª Poniente y bulevar Belisario Domínguez.

El hundimiento fue detectado de manera oportuna, por ello a través de un trabajo interinstitucional se acordó realizar las acciones de reparación y cierres viales en la zona. La obra quedará lista en los próximos días.

Piden compresión

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias que la obra ocasiona. El socavón representaba un riesgo para automovilistas, motociclistas y peatones, hecho por el que su atención inmediata es prioritaria para salvaguardar a la población.