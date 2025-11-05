Detectan 4 casos de miasis en Chiapas

Dos hombres y tres mujeres, cuatro en Chiapas y una en Yucatán, fueron detectados con miasis causados por la mosca del gusano barrenador del ganado (GBG) en la última semana, con los que suman 72 casos.

Así lo confirma la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal en su informe semanal, precisando que de los enfermos en la entidad dos fueron en Tapachula, uno en Suchiate y otro en San Juan Chamula, mientras que el de Yucatán ocurrió en el municipio de Yaxcabá.

Informe

La dependencia señaló que una mujer en Tapachula permanece hospitalizada al igual que la de Yucatán, mientras que otros dos casos tienen tratamiento ambulatorio y uno se dio de alta voluntaria.

Este último, es una persona del sexo masculino en situación de calle en la Perla del Soconusco, misma que ya no quiso permanecer en el hospital general en donde recibía la atención.

Esa enfermedad es causada por la mosca cochliomyia hominovorax, la cual deposita sus huevecillos en heridas abiertas y de ahí surgen los gusanos que se alimentan de carne.

Especialistas consideran que ello se debe a la falta de higiene y cuidado de las personas que no están pendientes de las laceraciones que pueden ser infectadas.

Desde que se conoció el primer caso de miasis, Chiapas acumula 64, Yucatán cuatro, campeche tres y Tabasco uno.