Detectan a migrante infectado con larvas

Un migrante de nacionalidad cubana que participaba en la caravana “Por la Libertad 2025” fue detectado con larvas en una herida en uno de los pies, por lo que se le practicaron análisis, sin que hasta el momento se determine si se trata de miasis por gusano barrenador.

Personal de la Secretaría de Salud, ante el reporte procedió a revisarlo y le sacaron varias larvas de gusano, mismas que fueron enviadas al Laboratorio Estatal de Salud y al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (Indre).

Se dijo que el extranjero además padece de diabetes, por lo que se complicó su estado de salud, aunque se le brinda atención médica especializada a cargo de la Jurisdicción Sanitaria de Tonalá.

El cubano formaba parte de la caravana que partió el pasado 01 de octubre de Tapachula, buscando llegar a la Ciudad de México para presionar a las autoridades federales que les otorguen documentos para regular su estancia en el país.

Este caso provocó temor entre los demás integrantes de la caravana ante el riesgo que haya otros infectados, debido a que por la caminata muchos presentan afectaciones en los pies.

Las autoridades sanitarias pidieron no especular sobre el caso, ya que los resultados de los análisis estarán en los próximos días, sin que hasta el momento se determine si se trata de miasis en humano provocadas por la mosca del gusano barrenador.