Detectan anomalías gravitacionales

El investigador del Centro Mesoamericano de Física Teórica, Jorge Mastache, expuso algunos avances de la física en el mundo contemporáneo, donde destaca la reciente entrega del premio Nobel por demostrar que existen fenómenos cuánticos a efectos macroscópicos.

Pero también en un tono más aventurado abordó la teoría científica sobre un objeto que se encuentra en las cinturones más lejanos del sistema planetario y se especula podría ser un plantea, asteroide, agujero negro o una nave interespacial, que oculta, observa el comportamiento de los planetas que conocemos, incluida la tierra.

Científicamente mediante el dispositivo más potente nunca construido, el Telescopio Espacial James Webb, se han logrado comprobar variantes en efectos gravitacionales.

Es decir, se han probado efectos de distorsión, en materia que debería tener trayectorias circulares exactas, pero están moviéndose distinto.

Estas variantes probadas han dado pie a la especulación sobre qué los esta generando: puede ser una planeta, un asteroide, un agujero negro, como también se tiene una teoría sobre que sea una nave interestelar que esta estacionada observando, desde un espacio oculto.

La verdad podría saberse en los próximos meses o años y es información que puede consultarse en cualquier revista científica del mundo.

Física Cuántica

Respecto del Premio Nobel de Física 2025, explicó que se trata de un reconocimiento tras más de 20 años de investigación a tres investigadores Estado Unidos.

El Premio Nobel otorgado a John Clarke, Michel Devoret y John Martinis fue cedido por sus trabajos en mecánica cuántica, específicamente por demostrar que fenómenos cuánticos como el efecto túnel y la cuantización de la energía pueden observarse en sistemas a escala humana.

Esto permite ampliar los limites para la tecnología cuántica moderna de aplicación convencional.

Sus experimentos con circuitos eléctricos sentaron las bases para tecnologías como las computadoras cuánticas y mejoraron componentes de teléfonos móviles, por ejemplo.