Detectan casos de omisión de cuidados

La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal de Tuxtla Gutiérrez, Estephanie Frías Córdova, informó que en el primer trimestre del año se han detectado al menos cuatro casos de adultos mayores que viven en condiciones críticas, derivadas sobre todo de la omisión de cuidados por parte de sus familiares.

La funcionaria detalló que estas situaciones incluyen abandono, problemas de salud y, en algunos casos, personas que viven en la calle con algún tipo de adicción.

“Hemos tenido cuatro adultos mayores que viven en muy mal estado”, señaló.

Entre los factores detectados, destacó la falta de atención por parte de familiares, así como prácticas de abuso económico.

Ante estas condiciones, el DIF ha iniciado procesos legales por omisión de cuidados en algunos casos, además de brindar acompañamiento institucional para proteger a las víctimas.

Indicó que, dependiendo del estado de salud, los adultos mayores son trasladados a hospitales para su valoración médica.

Posteriormente, se busca reintegrarlos a un núcleo familiar que pueda hacerse responsable de su cuidado.

“La mayoría regresan con sus familias, pero hay personas que no tienen núcleo familiar”, puntualizó.

Atención a problemáticas específicas

En estos casos, el DIF coordina su canalización a asociaciones civiles que atienden problemáticas específicas, como adicciones o trastornos mentales.

La directora reconoció que el DIF Municipal no cuenta con espacios propios tipo albergue o anexos para resguardar a personas en situación de calle o con adicciones, por lo que el ingreso a centros de atención depende del consentimiento de los propios afectados.

“Para ingresarlos a estos espacios necesitamos el permiso de la persona”, explicó, al tiempo que subrayó que muchos de los casos reportados llegan en condiciones de salud deterioradas.

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía a fortalecer el cuidado de los adultos mayores, al considerar que la omisión de atención sigue siendo la principal causa de vulnerabilidad en este sector.