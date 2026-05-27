Detectan documento apócrifo del registro civil en Metapa

Un error en un acta de nacimiento expedida en la oficialía de Registro Civil de Metapa pone al descubierto una fábrica de mexicanos, como lo habían denunciado en redes sociales, en la que estarían presuntamente implicados tanto la funcionaria estatal como personal del ayuntamiento que ha validado la entrega de esos documentos en eventos oficiales presididos por el alcalde Luis Salgado Cervantes.

Sobre el hecho, se indicó que una mujer de origen salvadoreño que fue asegurada por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) habría presentado como documentos para sustentar su nacionalidad mexicana un acta de nacimiento oficial expedida por la oficialía de Metapa.

De acuerdo con la información, se señala que la mujer, identificada como Katherinne Sugey “N”, al momento de presentar su documento a los oficiales del INM para una revisión de rutina, estos se percataron de irregularidades en el documento oficial, además de otros papeles con identidades distintas.

La mujer llevaba un pasaporte original: expedido en la República de El Salvador el pasado 8 de enero de 2024, a nombre de Katherinne Sugey Santa Cruz Núñez (Número de pasaporte: D6043338), y por el otro lado un acta de nacimiento apócrifa: presuntamente extendida por la Oficialía del Registro Civil de Metapa con fecha del 29 de octubre de 2025; en este documento, la detenida aparece con el nombre de Katherinne Sugey Monzón Núñez (registrada en el Libro 1, Acta número 33).

Irregularidades

En el documento, los oficiales detectaron que, al referirse al número de oficialía, este tenía inscrito el número 0000, en lugar del número 05501 que corresponde a la Oficialía del Registro Civil de Metapa, el mismo que habría sido firmado por Paola de la Cruz Hernández, supuesta oficial del Registro Civil de Metapa.