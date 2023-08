Detectan fraudes con créditos falsos para automóviles

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) alertó a la población para que no se deje engañar por aquellas personas que están ofreciendo la compra de vehículos con la utilización de los créditos, debido a que se trata de un fraude.

Otro de los puntos que se han encontrado, detalló el instituto, se asocia con obtener efectivo a través de la Subcuenta de Vivienda para que el usuario adquiera lo que necesite, pero también se trata de una actividad ilícita.

“Recuerda que solo puedes utilizar tu crédito o los recursos de tu Subcuenta de Vivienda en alguna solución de vivienda, como comprar una casa o terreno, construir o remodelar tu hogar, o pagar la hipoteca que te otorgó algún banco”, detalló el Infonavit.

Para quienes no han usado ese recurso en algunos de los conceptos antes señalados, la población no debe preocuparse, debido a que se trata de un dinero que no se pierde; al contrario, otorga rendimientos con el paso del tiempo.

“Protege tu información y no compartas tus documentos o datos personales con gestores o empresas de dudosa procedencia que no tienen relación con el instituto”, fue una de las recomendaciones del Infonavit.

También se ha pedido a la población a que, de manera constante, analice los estados de cuenta en la plataforma Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), lo mismo puede hacer con el tema de la Subcuenta de Vivienda.

Si alguna persona se entera de alguna anomalía es importante que se realice la denuncia en el Infonavit a través del correo denuncias@infonavit.org.mx; en el portal institucional infonavit.org.mx, en la pestaña “Contáctanos” o llamando al Infonatel (800 008 3900).